Yaptığı çalışmaları karıncalara test ettirdi, 18 patent sahibi oldu!

Yaklaşık 25 yıl önce başta Aydın olmak üzere Ege'nin endemik bitkileriyle başladığı ve şu anda ADÜ Teknokent'te 18 patent ile devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Hakan Başlık, "Kainatın en gizemli ve sır dolu yaşama sahip canlılarından biri yerdeki karınca, diğeri ise az üstte uçan arıdır. Balarısı da karınca da doğal hayatın tatbikçisidir. Bu yola çıkarken başta kekik, zeytin ve incir ağacı ile bu iki ağacın meyvelerini inceledik. Balarısı bala, karınca ise yağa üşerse o ürünün makbul olduğunu gördük. Kanser hastaları için endemik bitkilerden hazırladığımız karışımları, laboratuvar ortamına göndermeden önce arıların ve karıncaların testine sunduk. Önce bu canlıların olumlu onayını aldıktan sonra laboratuvara yöneldik ve hep olumlu sonuçlar aldık. Şimdi alternatif bir antibiyotik üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Üzerinde çeyrek asırdır çalışılan HBX-2371 formülasyonunun, antibiyotik direncine karşı yeni nesil bir biyoteknolojik çözüm sunduğunu kaydeden "Başlık, Bu formülasyon, antibiyotik direncinin yanı sıra, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi geniş spektrumlu sağlık problemlerine karşı etkili olabileceği gösterilen özelliklere sahip. Antimikrobiyal etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini modüle etme, hücresel onarım mekanizmalarını aktive etme ve sinir hücrelerini destekleme gibi özellikler taşıyor. Antibiyotikler modern tıbbın temel taşlarından biri olsa da, antibiyotik direnci dünya çapında büyük bir sağlık krizine dönüşmüş durumda. Mevcut antibiyotiklerin büyük bir kısmı, bakterilerin hızlı adaptasyon sürecine ayak uyduramadığı için etkisiz hale geliyor. Bu noktada HBX-2371 formülasyonu yeni nesil bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu durum önce karınca ve arıların testi ile, sonra da laboratuvar ortamında doğrulandı" ifadelerini kullandı.

KARYA FARMA HBX AR-GE EKİBİNDEN KİMYAGER ASLI AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili şu açıklamada bulundu.

Aktaş; "HBX-2371 formülasyonu, doğanın kendi dengesi içinde geliştirdiği en güçlü biyolojik mekanizmalardan esinlenerek oluşturulmuştur. Antimikrobiyal özelliklerinin yanı sıra, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkileri, bilimsel çalışmalarla da desteklenmektedir. Karınca ve arılar, doğada sağlıklı olanı ayırt edebilen canlılardır. Bu yüzden formülasyonlarımızın doğallığını ve etkinliğini önce bu mükemmel biyolojik test sistemleriyle doğruladık. Bilim ve doğanın uyumu sayesinde, gelecekte sağlık alanında çığır açacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.