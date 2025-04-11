Yaptığı hata ile dünya futbol gündemine oturmuştu... Samsunspor - Galatasaray maçına atandı

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Yaptığı hata ile dünya futbol gündemine oturmuştu... Samsunspor - Galatasaray maçına atandı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelmek için geri sayımdayken, karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Karşılaşmaya atanan VAR hakeminin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında hata yapması ise dünya futbol gündemine oturmuştu. İşte Samsunspor-Galatasaray maçına atanan VAR hakeminin hatası ve diğer detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında bu akşam oynanacak Samsunspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Samsunspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli olurken, VAR hakeminin bir süre önce İspanya'da hatalı bir karar nedeniyle gündeme oturması da gündeme geldi.

Kritik mücadelede görev alacak olanVideo Yardımcı Hakem (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olurken yaptığı hata da merak konusu oldu.

Kwiatkowski, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçında verdiği karar ile İspanya'da geniş yankı uyandırmıştı. Çeyrek finale kalan takımı belirleyen seri penaltılar sırasında, Atletico Madridli Julian Alvarez'in golünü “çift dokunma” gerekçesiyle iptal eden Kwiatkowski, başta teknik direktör Diego Simeone olmak üzere Atletico cephesinin tepkisini çekmişti.

Real Madrid’in penaltılarla 4-2 galip gelerek tur atladığı maçın ardından, Kwiatkowski’nin kararı İspanya basınında da tartışma konusu olmuştu.

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