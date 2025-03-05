Yaptığı yemek evi küle çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaptığı yemek evi küle çevirdi

Aydın'da bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek yüzünden evde yangın çıktı.

Yangın, Aydın Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi 234 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.'ye ait evde ocakta unutulan yemekten yangın çıktı.

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Alevleri fark eden ev sahibi S.G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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