Yara bandıyla plaka kapatmanın bedeli ağır oldu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde 20 Nisan ile 27 Nisan tarihleri arasında standart dışı plaka takan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve kamunun huzurunu bozan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 4 bin 134 adet araç ve sürücü kontrol edilirken 385 araç ve motosiklet sürücüsüne toplamda 4 milyon 599 bin 438 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 44'ü motosiklet olmak üzere 65 adet araç trafikten men edildi ve 6 adet sürücü belgesi daimi iptal edildi. Denetimlerde araç plakalarını yara bandı başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle kapatanlar da yaptıklarıyla hayrete düşürdüler.