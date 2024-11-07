Bıçakla yaralama suçundan aranıyordu: Saklandığı evde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bıçakla yaralama suçundan aranıyordu: Saklandığı evde yakalandı

Eskişehir’de trafikte yanlış anlama yüzünden çıkan tartışma sonrası B.Y’yi bıçakladığı ileri sürülen A.Y’nin polisteki sorgusu tamamlandı. Şüpheli “ne yaptın?” sorusuna ‘durduk yere oldu” diyerek cevap verdi.

Eskişehir'de yanlış anlaşılma yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda, 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü B.K.'nin (22), yaya A. Ş.'nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine alınması üzerine tartışma çıktı. Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda A. Ş., B. K.'yi 2 yerinden bıçakladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayın ardından ağır yaralanan B. K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan A. Ş. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A. Ş., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna "Durduk yere oldu" diyerek cevap verdi.

Yaralama şüphelisi “Durduk yere oldu” dedi

Yaralama şüphelisi “Durduk yere oldu” dedi

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