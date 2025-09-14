Yaralanan gencin imdadına helikopter ambulans yetişti

Yaralanan gencin imdadına helikopter ambulans yetişti

Bahçesaray'da bacağı kırılan bir genç, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan İ.A. (28), bacağındaki kırık nedeniyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde sol medial malleol kırığı tespit edilen genç hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter ambulansla hastanın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı. Sağlık ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen transfer sırasında hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

