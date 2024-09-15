Yaralanan işçi patlamayı böyle anlattı: Üstümüzde kıyafet kalmadı ayakkabılarımız uçtu

TEM Otoyolu Hendek gişeleri bölgesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama yaşandı.

Patlamadan sonra fabrikada yangın çıktı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli’den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi.

Sakarya’da fabrikada patlama. 2'si entübe olmak üzere 28 yaralı

Hızlıca bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeriden çıkarılanlar ve olaydan etkilenen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Sakarya Valiliği’nden son yapılan açıklamada ise 6’sı ağır 25 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği belirtildi.

Fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları, hastanede ise yaralıların müdahaleleri devam ediyor. Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda 2. derece yanıklar oluşan işçilerden 7 kişi ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, 8’ kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin yakınları ise hastane önünde gelecek iyi bir haberi bekliyor.

"ÖYLE BİR PATLADI Kİ ÜSTÜMÜZDE KIYAFET KALMADI”

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a fabrikada yaşadıklarını anlatan yaralı işçi Zafer Emanet, "Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu" ifadelerini kullandı.

Emanet, sözlerinin devamında, olay anında çalıştığını, 4 saniye beyaz bir ışık yandığını, kafasını kaldırdığında ise her yer yıkıldığını söyledi. Olay sonrası içeriden çıkamadıklarını söyleyen Emanet, “Belli bir süre mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anlar yaşayan Zafer Emanet’in annesi ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a sarılarak gözyaşı döktü.

VALİ KARADENİZ: YARALI SAYISI 28

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek’te makarna fabrikasında yaşanan patlamada yaralı sayısının 28 olduğunu açıkladı. Hastanede tedavi gören işçileri ziyaret ettikten sonra yeniden patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen Vali Karadeniz, “28 yaralımız var. 6’sının durumu ağır. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir şey söyleyemiyorum. Değirmenler bölümünde çıktığı düşünülüyor” ifadelerini kullandı.