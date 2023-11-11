Yaralanan işçilerin üzerine damacanayla su döküldü. Yok artık dedirten görüntüler

Hatay'ın İskenderun İlçesinde, Tosyalı Holding'e ait Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 1 işçinin hayatını kaybettiği 13 işçinin de yaralandığı patlamanın ardından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüleri EMEP Milletvekili İskender Bayhan paylaştı. Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin üzerine damacana ile su döküldüğü görüntüler yok artık dedirtti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren, Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu holdinge bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 13 işçinin yaralandığı, 1 işçinin de hayatını kaybettiği patlamaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
EMEP Milletvekili İskender Bayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde patlama sonrası yanan işçilerin üzerine damacana ile su döküldüğü görülüyor.
Görüntüdeki müdahaleye tepki gösteren Bayhan yaptığı paylaşımda, "Sizin tek hedefiniz işçilerin canı ve kanı üzerinden büyümektir" dedi.