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Yaralı 4 depremzede çocuk İstanbul'a getirildi

Adana’dan yaralı 4 depremzede çocuk Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı İstanbul’a getirildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:18
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Yaralı 4 depremzede çocuk İstanbul'a getirildi

Yaralı 4 depremzede çocuk İstanbul'a getirildi
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İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla İstanbul'a getirilmeye devam ediyor. Adana'da içinde 4 çocuğun bulunduğu askeri nakliye uçağı saat 14.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı.

Reyhan Elhasan (15), Efla Büte (14), Fatih Sönmez (7), Hilaf Malandi (5) isimli çocuklar sağlık ekipleri ve askerler tarafından burada hazır bekleyen ambulanslara taşındı. Yaralılar daha sonra tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.

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