Yaralı akbabaya jandarma sahip çıktı

Kaynak: İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devriye nöbetindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir akbaba buldu. Kanadı kırık olan ve kan kaybı yaşayan akbaba, tedavisi yapılmak üzere Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Abant Gölü Milli Parkı ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan yolda jandarma ekipleri devriye nöbetine çıktı. Rutin denetim faaliyetlerini sürdüren ekipler, yol kenarında yaralı bir akbaba gördü.

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Hayvanın kanadından yaralı olduğunu gören ekipler, ekip aracıyla akbabayı jandarma karakoluna götürdü. İlçe veterineri Ahmet Baş'ın karakolda kontrollerini yaptığı akbabanın çok kan kaybettiği ve kanadının kırık olduğu tespit edildi.

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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı akbaba tedavisi yapılmak üzere jandarmadan teslim alındı.

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