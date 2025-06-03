Yaralı bulunan karacalar tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir aracın çarptığı karaca yaralandı. O esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından karaca, yaralı halde bulundu.

Vatandaşların su ve yiyecek vererek beslediği karaca, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Karaca, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Karacanın tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi

Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da İnebolu-Çatalzeytin karayolunda yapılan denetim sırasında yaralı bir karaca bulundu. Bulunan karacaya ilk müdahalede bulunan ekipler, daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Çatalzeytin İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.