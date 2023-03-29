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İstanbul'a getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor

Depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 21 bin 601 kişiden 749'unun tedavisi sürerken, 20 bin 852'si taburcu edildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:37
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Yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor

İstanbul'a getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor
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İstanbul'a getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor. Depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 21 bin 601 kişiden 749'unun tedavisi sürerken, 20 bin 852'si taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilerek, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı. Bugüne kadar kente getirilen 21 bin 601 depremzededen 20 bin 852'si taburcu edildi. Kentte, 21 Mart'ta 848 depremzedenin tedavisi sürerken, bugün itibarıyla sayı 749'a düştü.

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