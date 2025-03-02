Yaralı eşek tedaviye alındı

Durumu iyiye giden eşek, bahis için dövüştürülürken jandarma ekiplerinin kurtardığı ve Belediye'nin tedaviye aldığı horozlarla yaşıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı bir eşeği tedaviye aldı. Jandarma tarafından yasa dışı bahis oynanan bir adrese düzenlenen operasyonda yaralı olarak kurtarılan 11 horoz da Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Eşek ve horozların tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplendirme süreci başlatılacak.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, yaralı eşeğin tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Eşeği sokakta sahipsiz, aç ve susuz halde bulduk. Belediye ekiplerimiz eşeği alarak barınağımıza getirdi. Burada gerekli tedavilerini uyguladık. Aç ve susuz kaldığı için beslenmesini düzenledik, hastalığı nedeniyle gerekli ilaçları verdik. Şu anda sağlık durumu iyi, yemini yiyor, suyunu içiyor. Sahibi çıkmazsa veya sahiplenmek isteyen olmazsa, biz ona burada ömür boyu bakacağız."

"HOROZLARI İYİLEŞTİKTEN SONRA SAHİPLENDİRECEĞİZ"

Veteriner İşleri Müdürü Tekdal, yasa dışı bahis oynatılan horozların da jandarma tarafından belediyeye teslim edildiğini belirterek "Bu horozlar yasa dışı bahisle dövüştürülüyordu. Jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek hayvanları kurtardı ve bize teslim etti. Barınağa geldiklerinde kanlar içindeydiler. Gerekli tedavilerini yapıyoruz, iyileştikten sonra sahiplendireceğiz. Onları doğaya bırakamayız çünkü orada yaşayamazlar" dedi.

Tekdal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sokakta yardıma muhtaç hayvan gördüğünüzde mutlaka Belediye'mizi arayın. Adıyaman Belediyesi, kimsesiz hayvanların yanındadır. 153 hattını aramanız yeterli olacaktır. Biz birkaç gün önce tedavi sürecini tamamladığımız bir şahini doğaya bıraktık. Ancak eşek ve horoz gibi hayvanları doğaya bırakamayız, çünkü orada yaşayamazlar. Onları sahiplendirerek güvenli bir yaşam alanı sunacağız."