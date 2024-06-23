Yaralı Filistinliyi aracın üstüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandılar. İsrail ordusundan insanlık dışı hareket

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken ekim ayından bu yana saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre 37 bin 551 sivil hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail ile ilgili soykırım soruşturması devam ederken bir skandal daha ortaya çıktı. İsrail askerlerinin Batı Şeria’da yaralı bir Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan olarak kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan video Reuters ajansı tarafından da teyit edildi.

İsrail güçlerine ait askeri aracın kaputuna bağlanan ve iki ambulansın arasından geçen Filistinlinin adının Mücahit Azmi olduğu öğrenildi.

İSRAİL’İN BASKININDA YARALANDI

Aracın kaputuna bağlanan Azmi’nin ailesinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri baskın düzenlemiş, Azmi de bu baskın sırasında yaralanmıştı. Aile ambulans çağrılmasını isterken, ordu Azmi’yi alarak aracın kaputuna bağlayarak olay yerinden ayrıldı.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA da Azmi’nin İsrail askerlerinin baskını sırasında yaraladığı üç Filistinliden biri olduğunu aktardı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail güçleri konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Şüphelinin bir aracın üzerindeyken İsrail güçleri tarafından alındığı’ ifade edildi. Açıklamada askeri personelin eylem ve davranışının ‘İsrail ordusunun değerlerine uymadığı’ belirtildi. Ordu, olayın soruşturulacağını bildirdi. Ordunun açıklamasına göre, araca bağlanan kişi tedavi edilmek üzere sağlık birimlerine sevk edildi.