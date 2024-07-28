Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İHA
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Malatya'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akçadağ'ın Küçükkürne Mahallesinde bir çiftçi tarafından yaralı olarak bulunan iki yaşındaki erkek Kızıl Şahin ekiplere teslim edilerek yeniden sağlığına kavuşması amacıyla tedavi altına alındı.

aw256205-01.jpg

Bölgede hayvan doğa fotoğrafçılığı yapan Alişan Hayırlı, çiftçi ile birlikte yaralı şahini Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirdi. Burada kızıl şahin, tedavi amacıyla ekiplere teslim edildi.

aw256205-02.jpg

Veteriner hekimlerce tedavisi yapılacak olan kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

aw256205-03.jpg

Son Haberler
Adanalı Yılancı Osman kendi yılanı tarafından 2 kez ısırıldı Video
Adanalı Yılancı Osman kendi yılanı tarafından 2 kez ısırıldı
Arsaya araziye yatırım yapanlar dikkat. İki bakanlık tek tek incelemeye başladı Ekonomi
Arsaya araziye yatırım yapanlar dikkat. İki bakanlık tek tek incelemeye başladı
Ali Koç ve Dursun Özbek birlikte saf tuttu Spor
Ali Koç ve Dursun Özbek birlikte saf tuttu
Balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı Yerel Haberler
Balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı
Fransa'da turuncu alarm! 13 bölgede sıcak hava uyarısı Gündem
Fransa'da turuncu alarm! 13 bölgede sıcak hava uyarısı
Milli takıma kıyafet yasağı geldi Spor
Milli takıma kıyafet yasağı geldi
Hatay'da Antakya merkezli deprem Gündem
Hatay'da Antakya merkezli deprem