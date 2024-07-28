Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Akçadağ'ın Küçükkürne Mahallesinde bir çiftçi tarafından yaralı olarak bulunan iki yaşındaki erkek Kızıl Şahin ekiplere teslim edilerek yeniden sağlığına kavuşması amacıyla tedavi altına alındı.

Bölgede hayvan doğa fotoğrafçılığı yapan Alişan Hayırlı, çiftçi ile birlikte yaralı şahini Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirdi. Burada kızıl şahin, tedavi amacıyla ekiplere teslim edildi.

Veteriner hekimlerce tedavisi yapılacak olan kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.