Van'da yaralı kızıl şahinin imdadına vatandaşlar yetişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'da yaralı kızıl şahinin imdadına vatandaşlar yetişti

Van'ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu'nun bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van'ın Erciş İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Akçagedik Mahallesi'nde yaşayan Seyfullah Kasımoğlu, buğday tarlasında çalışırken yaralı kızıl şahini fark edince hemen yardımına koştu.

Isıtmak ve korumak amacıyla kızıl şahini ceketine sarararak evine getiren Kasımoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü de arayarak bilgi verdi.

Seyfullah Kasımoğlu bir gece evinde baktığı, düşme veya çarpma sonucu kanadının kırıldığı düşünülen kızıl şahini, sabah saatlerinde mahalleye gelen ekiplere teslim etti.

Yaralı kızıl şahinin imdadına yetişti

Yaralı kızıl şahinin imdadına yetişti

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