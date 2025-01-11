Yaralı köpek, büyükşehir ile yeniden hayata tutundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarla, dilsiz dostlara umut olmaya devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘gönül belediyeciliği’ anlayışıyla başlatılan projelerden biri olan, Kayseri’nin yeni modern hayvan barınağı olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, dilsiz dostlara yeniden hayat oluyor. Bu merkez, yaralı ve hasta sokak hayvanlarına sadece barınma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de sunuyor.

PATİLİ DOST, BU MERKEZDE YENİDEN HAYAT BULDU

26 Aralık’ta, Kocasinan ilçesinde yaralı halde bulunan bir köpek, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kocasinan Belediyesi iş birliğiyle Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi. Yapılan ilk muayenede, köpeğin sol arka bacağına saplanmış bir demir parçası tespit edildi. Acil müdahaleye alınan köpek, başarılı bir ameliyatla bu parçalardan arındırıldı. Radyolojik muayene sonucunda köpeğin kemiğine zarar gelmediği, ancak kalça bölgesinde bazı ayrışmalar olduğu belirlendi.

Merkezdeki veteriner hekim Halil İbrahim İslam, köpeğin tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Köpeğimizin bacağına saplanmış demir parçasını çıkarmak için hemen müdahale ettik. Ameliyat başarılı geçti ve köpeğimizin kemiğinde herhangi bir kırık ya da ciddi zarar bulunmadı. Ancak kalça bölgesinde bir ayrışma tespit ettik. Bu, kafes istirahati ile geçebilecek bir durumdu. Yaklaşık iki hafta boyunca kafes istirahatine aldık ve köpeğimiz hızla iyileşti. Şu an kendi başına yürüyebiliyor ve normal hayatına devam edebilir."

İslam, kısırlaştırma işlemi de başarıyla tamamlanan köpeğin, sağlığına kavuştuğu için yeniden sahiplendirilmek üzere barınakta misafir edildiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sokak hayvanlarına yönelik uygulanan çalışmaların kentteki gönül belediyeciliği vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızın da en iyi şekilde bakımını sağlayarak onlara daha sağlıklı bir yaşam sunmayı hedefliyoruz. Sokak hayvanlarımızın tedavi edilip, sahiplendirilmeleri bizim için büyük bir mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilmek üzere yeni bir yuva aranan köpek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için sunduğu barınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin somut bir örneği haline geldi.