16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik

Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaralı maden işçilerini ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Kazalar ülkemizde birçok farklı alanda yapılan incelemeler sonucunda alınan tedbirler, bu ve benzeri hadiseleri minimize etmemize neden oldu"

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 20:52
Takip Et

Yaralı madencileri ziyaret eden AKP'li Kabaktepe: Alınan tedbirlerle bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik

Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
+
Aa
-

Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "Milletimizin başı sağ olsun. Bartın’ımızda yaşadığımız kaza neticesinde şehit olan 41 madencimize Allah rahmet etsin. Ailelerine, yakınlarına, Bartın’ımıza ve milletimize Allah sabırlar versin." dedi.

Kazanın olduğu gün 6 yaralının da İstanbul'a getirildiğini, hastanede tedavi altına alındıklarını hatırlatan Kabaktepe, "Değerli Başhekimimizden o konuda bilgi aldık. Hakikaten tıbbın getirdiği imkanlar dahilinde her türlü tedbir ve uygulama, tıbbi olarak yapılabileceklerin hepsi uygulanarak sağlıklarına kavuşmaları için gayret içerisindeler. Başhekimimizin şahsında tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kabaktepe, bu tür günlerin, acıların, paylaşarak hafifletileceği günler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ailelerimiz burada. 40'ın üzerinde aile yakını burada. Kardeşlik ve dayanışma içerisinde onların da bekleme süreçlerini en güzel şekilde geçirmeleri için tüm İstanbul olarak en güzel şekilde gayret edeceğiz. Hastalarımıza tekrar şifa diliyorum. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Bugün, yarın hastalarımızı ve yakınlarını çok sayıda ziyaret edenler olacaktır. Onun için millet olarak da bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum.
Kazalar ders alınabildikçe azaltabildiğimiz süreçler. Ülkemizde birçok farklı alanda yapılan yatırımlar, incelemeler sonucunda alınan tedbirler, bu ve benzeri hadiseleri minimize etmemize vesile oldu. İnşallah bu süreçten sonra o minimize rakamını da sıfırlayacağımız günlere dönük adımların atılacağını düşünüyoruz.”

AKP DÖNEMİNDE 1989 CAN KAYBI

Bartın'da yaşanan facia akıllara, 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nı getirdi. Aradan geçen 8 yılın ardından Bartın'da meydana gelen patlama, devlet kurumlarındaki ihmaller zincirini bir kere daha gözler önüne serdi.

Sayıştay’ın üç yıl önce Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), AKP’nin iktidar olduğu yıllarda en az 1989 maden işçisinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. İSİG’in verilene göre, 2005 yılında 121, 2010’da 125, 2014 yılında Soma’da yaşanan maden faciası ile birlikte 386 maden işçisi ihmaller nedeniyle hayatını kaybetti. Verilerde 15 Ekim 2022 itibarıyla ise 97 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
3
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
4
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla... Erdoğan’ın ‘cami alanı’ planı bozuldu
5
﻿AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla... Erdoğan’ın ‘cami alanı’ planı bozuldu
﻿AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla... Erdoğan’ın ‘cami alanı’ planı bozuldu
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
6
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
7
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Bartın'da yaşanan maden faciasına Kocaeli’nden tepki: Bu ne bir kader ne de fıtrat. Bu bir iş cinayeti
﻿Bartın'da yaşanan maden faciasına Kocaeli’nden tepki: Bu ne bir kader ne de fıtrat. Bu bir iş cinayeti
﻿Bartın'da yaşanan maden faciasına Kocaeli’nden tepki: Bu ne bir kader ne de fıtrat. Bu bir iş cinayeti
﻿Bartın'daki maden faciası Bursa’da protesto edildi: AKP - MHP iktidarı bu katliama bilerek göz yummuştur
﻿Bartın'daki maden faciası Bursa’da protesto edildi: AKP - MHP iktidarı bu katliama bilerek göz yummuştur
﻿Bartın'daki maden faciası Bursa’da protesto edildi: AKP - MHP iktidarı bu katliama bilerek göz yummuştur
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Amasra'da yaralanan madenciler hakkında açıklama
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Amasra'da yaralanan madenciler hakkında açıklama
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Amasra'da yaralanan madenciler hakkında açıklama
﻿Bartın'daki maden faciası Eskişehir’de protesto edildi: Seri iş cinayetlerine dönüşen bir tablo ile karşı karşıyayız
﻿Bartın'daki maden faciası Eskişehir’de protesto edildi: Seri iş cinayetlerine dönüşen bir tablo ile karşı karşıyayız
﻿Bartın'daki maden faciası Eskişehir’de protesto edildi: Seri iş cinayetlerine dönüşen bir tablo ile karşı karşıyayız
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.