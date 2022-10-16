Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik

Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "Milletimizin başı sağ olsun. Bartın’ımızda yaşadığımız kaza neticesinde şehit olan 41 madencimize Allah rahmet etsin. Ailelerine, yakınlarına, Bartın’ımıza ve milletimize Allah sabırlar versin." dedi.

Kazanın olduğu gün 6 yaralının da İstanbul'a getirildiğini, hastanede tedavi altına alındıklarını hatırlatan Kabaktepe, "Değerli Başhekimimizden o konuda bilgi aldık. Hakikaten tıbbın getirdiği imkanlar dahilinde her türlü tedbir ve uygulama, tıbbi olarak yapılabileceklerin hepsi uygulanarak sağlıklarına kavuşmaları için gayret içerisindeler. Başhekimimizin şahsında tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kabaktepe, bu tür günlerin, acıların, paylaşarak hafifletileceği günler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ailelerimiz burada. 40'ın üzerinde aile yakını burada. Kardeşlik ve dayanışma içerisinde onların da bekleme süreçlerini en güzel şekilde geçirmeleri için tüm İstanbul olarak en güzel şekilde gayret edeceğiz. Hastalarımıza tekrar şifa diliyorum. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Bugün, yarın hastalarımızı ve yakınlarını çok sayıda ziyaret edenler olacaktır. Onun için millet olarak da bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum.

Kazalar ders alınabildikçe azaltabildiğimiz süreçler. Ülkemizde birçok farklı alanda yapılan yatırımlar, incelemeler sonucunda alınan tedbirler, bu ve benzeri hadiseleri minimize etmemize vesile oldu. İnşallah bu süreçten sonra o minimize rakamını da sıfırlayacağımız günlere dönük adımların atılacağını düşünüyoruz.”

AKP DÖNEMİNDE 1989 CAN KAYBI

Bartın'da yaşanan facia akıllara, 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nı getirdi. Aradan geçen 8 yılın ardından Bartın'da meydana gelen patlama, devlet kurumlarındaki ihmaller zincirini bir kere daha gözler önüne serdi.

Sayıştay’ın üç yıl önce Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), AKP’nin iktidar olduğu yıllarda en az 1989 maden işçisinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. İSİG’in verilene göre, 2005 yılında 121, 2010’da 125, 2014 yılında Soma’da yaşanan maden faciası ile birlikte 386 maden işçisi ihmaller nedeniyle hayatını kaybetti. Verilerde 15 Ekim 2022 itibarıyla ise 97 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.