Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine belediye sahip çıktı.

Hisarcık 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutları karşısında bir aracın çarpması sonucu sol ön bacağında kırık oluşan sokak köpeği hayvan severlerin ihbarı üzerine gelen belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü. Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut tarafından muayene edilen sokak köpeğinin sol ön ayağında kırık tespit edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan sokak köpeği belediye ekiplerince tedavisine devam edileceği Şaphane ilçesindeki hayvan barınağına götürüldü.