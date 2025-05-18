Yaralı Trabzonspor, Bodrumspor'a vize vermedi

Kümede kalma savaşı veren Bodrumspor için kendi sahasındaki Trabzonspor karşılaşması çok kritikti. Hafta içinde Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybederek moralsiz olarak sahaya çıkan Trabzonspor karşısında Güney ekibi maça hızlı başladı. 12'de Trabzonspor'dan kiralık olarak Bodrumspor'a gelen Bardhi, Taylan Antalyalı'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu. 22'de Trabzonspor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası önünden Ozan Tufan'ın vuruşunda top Bodrumspor kalecisi Sousa'da kaldı. 29. dakikada ev sahibi farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Bardhi'nin vuruşu kaleciden döndü. Önüne kalan topa tekrar vuran Bardhi bu kez direğe takıldı.Maçın ilk yarısı 1-0 bitti.

İkinci yarıya VAR damga vurdu. 73'te Trabzonspor VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, monitöre davet edildi. İncelemenin ardından Karadeniz ekibi penaltı kazandı. Cham skora denge getirdi. 90+7'de maçın en kritik pozisyonu meydana geldi. Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla 36 puana yükselen Bodrumspor 16. sırada ve küme düşme bölgesinde kaldı. Yedinci durumdaki Trabzonspor'un ise 47 puanı bulunuyor.

