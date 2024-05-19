Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı

Karabük - Eskipazar D-755 kara yolu Kayı köyü mevkiinde gerçekleşen olayda, Ankara yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, yolun ortasındaki yaralı karacayı fark etti.

Bir aracın çarpması sonucunda yaralandığı düşünülen yavru karacayı yolun kenarına taşıyan sürücü, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak durumu anlattı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, ön ayaklarının kırık olduğu belirlenen karacayı araca bindirerek veterinere götürdü. Karacanın tedavisinin sonrasında yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.