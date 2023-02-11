Hazırlıksızlığın utanç görüntüleri. Yaralılar, toplu cenazelerin yanında yerlerde tedavi ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran ve 20 bin 213 kişi hayatını kaybettiği depreminin ağır bilançosu her geçen saat daha artıyor.

Türkiye’yi sarsan deprem sonrasında arama kurtarmada yaşanan aksaklıklar vatandaşların tepkisini çekerken bu kez de Hatay’dan gelen bir görüntü yürekleri sızlattı.

Hatay’da kurtarma çalışmalarında görev alan bir AFAD gönüllüsü sahadaki korkunç tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Organizasyon bozukluğu nedeniyle enkazdan çıkarılan cenazelerin AFAD görevlilerin çadırlarının hemen yanına bırakıldığı görüntüler dikkat çekti.

Cenazelerin, boş alana kurulan sedyeler üzerinde hasta bakmaya çalışan sağlık görevlilerinin de yanı başında olması düzensizliğin ve organizasyon bozukluğunun boyutunu gözler önüne serdi.

Arama kurtarma gönüllüsü korkunç tabloyu şu ifadelerle paylaştı:

Kusura bakmayın ama bunları paylaşmak zorundayım.

Bu alan bizim uyuduğumuz çadırın 20 metre ötesi.

Hasta bakılan çadırların 10 metre yanı.

Morg olarak burası kullanılır mı hiç?

Koskoca bahçede başka yer mi bulamadınız?

Her gün defalarca bizim çadırın kapısına bırakıp gidilen cenazeleri bu alana biz taşımak zorunda kaldık.

Plansızlığın ve organizasyonsuzluğun bu kadarına da ne denir bilmiyorum.