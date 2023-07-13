'Yaralılar var, çatışma devam ediyor' ihbarı polisi alarma geçirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitede yaşanan asılsız ihbar olayı polisin yoğun çalışmasına neden oldu.

'Yaralılar var, çatışma devam ediyor' ihbarı polisi alarma geçirdi

Bir kişinin telefonunu gasp ederek 'Yaralılar var, çatışma devam ediyor' diyen şüpheli, polisi harekete geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak yapılan incelemede herhangi bir yaralı veya çatışma izine rastlanmadı. Polis, asılsız ihbar yapan şüphelinin kimliğini tespit etti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Telefonu gasp edilen kişi ifade verdi

Olay, Peyas Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, site içerisindeki bir vatandaşın telefonunu zorla alarak 'Yaralılar var, çatışma devam ediyor' şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ancak bölgede yapılan araştırmada herhangi bir yaralı veya çatışma olgusu tespit edilmedi. Telefonu gasp edilen kişi ise polise ifade verdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Asılsız ihbarın ardından Kayapınar ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların beyanlarına göre şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sokak sokak arama yaptı. Asılsız ihbar yapan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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