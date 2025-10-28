Cumhuriyet’in 102. yılı, Erzincan’ın tarihi Kemaliye ilçesinde unutulmaz bir etkinlikle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat “Kemaliye” ismini verdiği ilçede, bu yıl ismin verilmesinin 103. yılı da büyük bir heyecanla anıldı.





Kutlamalar kapsamında “Yarasa Adam” olarak bilinen ekstrem sporcu Cengiz Koçak, ilçenin simgesi kanyon üzerinde özel kıyafetiyle etkileyici bir yarasa atlayışı yaptı. Gökyüzünde süzülerek Cumhuriyet coşkusunu yansıtan Koçak’ın atlayışı, izleyenlere görsel bir ziyafet sundu.

Etkinlik alanında bir araya gelen vatandaşlar, bu heyecanlı anları soluklarını tutarak izledi. Atlama sırasındaki adrenalin dolu saniyeler kameralara da anbean kaydedildi.