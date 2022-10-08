Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi

Bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getiren Yalçın, “Ağaçlardaki hurmaları yiyorlar. Arabanın üzerine dışkı, binalara yapıyorlar. Siliyoruz çıkmıyor. Arabaların üzerine kahverengi ve kırmızı renge döndü. Son dönemde evlere girmeye başladılar. Komşumun evine iki kez girdi. Balkona çıkamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Çocuklarımız korkuyor. Tedirgin oluyoruz, camları gece kapatmak zorunda kalıyoruz. Binaların dışı siyah siyah nokta gibi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. En kısa zamanda bir çözüm istiyoruz” dedi.