Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi

Yarasaların her yıl bu zamanlarda site sakinlerine mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Çağlar, “Her sen bu zamanda binalarımız ve arabalarımız mahvoluyor dışkıdan. Yarasalar ağaçlardaki meyveyi yedikten sonra dışkılarını araba ve bina üzerine bırakıyor. Çok kötü bir durumdayız, herkes mağdur durumda. Arabaların üzeri branda ile kapatılıyor ama fayda vermiyor. Araba yıkatmaktan usandık. Bina yeni boyanmıştı, şimdi durumu ortada” diye konuştu.