Yarasalar hakkında 25 ilginç gerçek

Yarasalar, uçan tek memelilerdir ve uçma becerilerini evrimsel bir süreçle geliştirmişlerdir. Kanatları, memelilerin ön kollarının evrimleşmiş halidir. Bir yarasanın kanatları, ince bir deri tabakasıyla desteklenen uzun, ince kemiklerden oluşur. Bu yapı, onlara süzülme ve manevra yeteneği sağlar. Uçma becerileri o kadar gelişmiştir ki, bazı türler saatte 160 kilometre hızla uçabilir. Bu hızlı hareket yeteneği, onları avlanma ve kaçış konusunda oldukça etkili kılar. Yarasaların uçuşu, doğa biliminin ve evrimin en ilginç örneklerinden biridir.