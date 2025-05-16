Yardım bahanesiyle topladıkları paraları IŞİD’li teröristlere gönderdiler! Hepsi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yardım bahanesiyle topladıkları paraları IŞİD’li teröristlere gönderdiler! Hepsi yakalandı

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD’e para desteği sağlayanlar yakalandı. Yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin ‘Savaş mağdurlarına yardım’ bahanesi ile topladığı paraları IŞİD’li teröristlere gönderdiği öğrenildi.

Adana’da savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, Suriye'deki YPG/PKK kamplarında tutulan IŞİD'li teröristlere aktardığı belirlenen A.G. ve C.K. yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, bir yılda yaklaşık 3 milyon lirayı örgüte gönderdiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, A.G. ve C.K.’nin savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve vatandaşlardan topladığı paraları, YPG/PKK’nın Suriye’deki Hol ve Roj kamplarında tuttuğu IŞİD'li teröristlere gönderdiği bilgisine ulaştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen polis, şüphelilerin bir yılda yaklaşık 3 milyon lirayı, örgüt üyelerine aktardığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, A.G.’yi Yüreğir ilçesi, C.K.’yi de Seyhan ilçesindeki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Aramalarda 85 bin lira, 13 bin avro, 1500 dolar ile 60 leva ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen A.G. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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