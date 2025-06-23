Yardım edeyim ederken otomobili duvara vurdu! Otomobil yıkılan duvarda asılı kaldı

Olay, önceki gün, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi Fener Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Güzelyalı'dan YKS (YKS) için kente gelen kadın öğretmen, otomobiliyle girdiği sokakta, karşı yönden gelen araca yol vermek için 2 aracın arasına park etti.

Kısa süre sonra, otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan öğretmen, yoldan geçenlerden yardım istedi. Otomatik araç kullanmayı bildiğini söyleyen kişi, direksiyonun başına geçti ancak yaptığı geri manevrayla sokaktaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Duvar yıkıldı, otomobil ise asılı kaldı. Aracında zarar meydana gelen öğretmen, "Ne yapıyorsun, bilmiyorsan neden biniyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bir süre öğretmenin yanında duran kişi, ardından bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Olay anı, çevredeki apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.