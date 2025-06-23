Yardım edeyim ederken otomobili duvara vurdu! Otomobil yıkılan duvarda asılı kaldı

Kaynak: DHA
Yardım edeyim ederken otomobili duvara vurdu! Otomobil yıkılan duvarda asılı kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesine, İstanbul'dan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gelen kadın öğretmen, park ettiği aracını çıkarmakta zorlanınca yolda geçen kişiden yardım istedi. Öğretmene yardım eden sürücü ise hızlı manevra yaptığı aracı bir evin bahçe duvarına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarda asılı kaldı.

Olay, önceki gün, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi Fener Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Güzelyalı'dan YKS (YKS) için kente gelen kadın öğretmen, otomobiliyle girdiği sokakta, karşı yönden gelen araca yol vermek için 2 aracın arasına park etti.

Kısa süre sonra, otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan öğretmen, yoldan geçenlerden yardım istedi. Otomatik araç kullanmayı bildiğini söyleyen kişi, direksiyonun başına geçti ancak yaptığı geri manevrayla sokaktaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Duvar yıkıldı, otomobil ise asılı kaldı. Aracında zarar meydana gelen öğretmen, "Ne yapıyorsun, bilmiyorsan neden biniyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bir süre öğretmenin yanında duran kişi, ardından bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Olay anı, çevredeki apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Haberler
İstanbul Barosu'nun eylemine polis engeli!
İstanbul Barosu'nun eylemine polis engeli!
Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Orkun Kökçü harekatı
Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Orkun Kökçü harekatı
Türkiye'nin dev markası Fransa’da büyümeye devam ediyor! 9. mağaza açıldı
Türkiye'nin dev markası Fransa’da büyümeye devam ediyor! 9. mağaza açıldı
Türkiye’nin dünya turizminde gücü tescillendi!
Türkiye’nin dünya turizminde gücü tescillendi!
Seyhan Nehri’nde ip cambazları nefes kesti! Gençlerin tehlikeli oyunu: Kameralar her şeyi kaydetti
Nehirdeki ip cambazları nefes kesti: Gençlerin tehlikeli oyunu!