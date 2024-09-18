Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki kamyon yolu/kurban pazarı mevkiinde meydana geldi. Salhane Sokak’tan kamyon yoluna giriş yapan N.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan N.Ö., olay yerine çekici çağırarak aracını kaldırttı.

Kaza sonrası yardım bahanesiyle olay yerine gelen iki şahıstan biri, N.Ö.’nün telefonunu çaldı. Telefonun çalındığını fark eden N.Ö., kazanın üzerine bir de hırsızlık şoku yaşadı. Aracın kaldırılmasının ardından N.Ö., telefonun çalındığını belirterek durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.