Yaren leylek ile balıkçı Adem'in dostluğu beyaz perdede

Şarkısını Aydilge’nin yaptığı ‘Yaren Leylek’ filmi, 4 Ekim’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, filmin galasından fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Geçen 13 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, eşi Nazlı ile birlikte 27 Ağustos'ta göç yoluna çıkarken, ardında beyaz perdeye taşınan hikayesini bıraktı.

2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan hikayesi, Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazanan Yaren Leylek, 4 Ekim'de ikinci filmiyle sinema izleyicisiyle buluşacak.

GALASI İSTANBUL'DA YAPILDI

Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın hikayesinden kurgulanan 'Yaren Leylek' filminin dün akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Filmin galasındaki fotoğrafları paylaşan Tüydeş, paylaşımında, "Dün gece Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya Adem Amca ile birlikte katıldık. Adem Amca, gecenin yıldızları arasındaydı elbette. Gerek filmin başrolündekiler gerekse yapımcılar kendisiyle çok sıcak ve yakından ilgilendiler" ifadelerini kullandı.

VİZYONA GİRECEK

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim'de vizyona girecek olan 'Yaren Leylek' filminin oyuncu kadrosunda ise usta isimler yer alıyor. Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir'in oynadığı filmin şarkısı da Aydilge imzasını taşıyor.