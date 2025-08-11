Yaren Leylek Sındırga depremini canlı yayında hissetti: Adem Amca ile dostluğu filmlere konu olmuştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sırasında Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin depremi hissedip yuvasında ayağa kalktığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi. Depremde insanların yanı sıra havyanlar da etkilendi.

AYAĞA KALKIP BİR SÜRE ÇEVRESİNİ İZLEDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan ve balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek de 14'üncü kez döndüğü yuvasında depreme yakalandı.

Deprem sırasında yuvasında yalnız olan Yaren leylek, sarsıntının başlaması ile ayağa kalkarak bir süre çevresini izledi. Deprem sırasında huzursuzlanan ve sarsıntı sonrası yeniden normal haline dönen Yaren'in o anları, canlı yayın kamerasıyla görüntülendi.

