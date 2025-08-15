Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce Km yol aldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce Km yol aldılar

Bursa’da Yaren Leylek’in iki yavrusu göç yolculuğuna başladı. Uydu vericileriyle izlenen yavrular, 2 bin 300 km uçarak Mısır’a ve bin 510 km uçarak Batı Şeria’ya ulaştı.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları filme konu olan Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın yuvalarında büyüyen 4 yavrusundan 2'sine haziran ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından halka, iki yavruya da uydu vericisi takılarak göç yolculukları takibe alındı. 29 Temmuz'da yuvadan ayrılarak yola çıkan ilk yavru, 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaştı. 3 Ağustos'ta göç yolculuğuna başlayan diğer yavru ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya ulaştı.

MİLLİ PARKLAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2 yavrusunun göç yolculuğuna başlamasının ardından kullandıkları güzergahı ve varış noktalarını gösteren haritayı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Güncel göç haritası ve bilgiler, "Ülkemizin simge leyleği Yaren'in bu yıl dünyaya gelen 4 yavrusundan 2'si, üzerlerindeki uydu vericileri sayesinde artık adım adım izleniyor. Ve güzel haber: ikisi de yuvadan ayrıldı. 29 Temmuz'da yola çıkan ilk yavru, 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaştı. 3 Ağustos'ta kanat çırpan kardeşi ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya vardı. Bu sadece bir göç değil, aynı zamanda doğayı anlama ve koruma yolculuğu" notuyla paylaşıldı.

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Yaren Leylek’in yavrularından haber var! Binlerce km yol aldılar

Son Haberler
Son dakika... Memura 2. zam teklifi yapıldı!
Son dakika... Memura 2. zam teklifi yapıldı!
Fenerbahçe Kerem'den onun için vazgeçti: Mourinho İstanbul'da bizzat görüştü!
Fenerbahçe Kerem'den onun için vazgeçti: Mourinho İstanbul'da bizzat görüştü!
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu