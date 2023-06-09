Yaren ne demek? Yaren isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Yaren son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Yaren ne demek? Yaren isminin anlamı nedir?

Yaren ne demek? Yaren isminin anlamı nedir?

Yaren adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Yaren isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yaren ne demek? Yaren isminin anlamı nedir?

YAREN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yaren ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Arkadaş, yakın dost.

- Dostların oluşturduğu topluluk.

YAREN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Yaren ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yaren ismini koymak caizdir.

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