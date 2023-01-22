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Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Kanal D ekranlarında Pazar günlerin yayınlanan Yargı dizisinin 51. bölüm 2. fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Yargı’nın 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:48
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Yargı bu akşam var mı? Yargı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin 51. Bölüm ilk fragmanı yayınlanmasından sonra 51. bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı. Peki, Yargı 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Ay Yapım imzası taşıyan Yargı dizisi Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

YARGI BU AKŞAM VAR MI?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Pazar günü yani bu akşam Kanal D’de yayınlanacak.

YARGININ 51. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bu akşam  51. bölümü yayınlanacak Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

YARGI DİZİSİ KADROSU

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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