Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Eren Komiser'in "Kızımı parçalamışlar Ilgaz!" sözleri, izleyicilerin kalplerini burktu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her bölümüyle dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç unsurlarını harmanlayarak dikkat çekmeye devam ediyor.
Tuğçe'nin son anda bir kadını kurtarırken kendisinin tehlikeye düşmesi ve ardından yaşananlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Fragmanda Tuğçe'nin denizdeki görüntüleri ve Eren Komiser'in feryatları, izleyicileri endişelendirdi ve Tuğçe'nin ölüm ihtimalini akıllara getirdi.
Sosyal medyada, tecavüz sahnesinin tasviri ve dizideki bu tür sahnelerin kullanımı hakkında çeşitli tepkiler ortaya çıktı.
İzleyicilerden bazıları, "Kadın polise tecavüz sahnesi yazmak hiç olmadı", "Bu ne şimdi neden yani? Neden böyle bir sahne" ve "İzlerken kanım dondu" gibi yorumlarla duygularını ifade ettiler.