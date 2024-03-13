Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kaynak: Mynet
Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Eren Komiser'in kızı Tuğçe'nin trajik hikayesi, diziye damgasını vurdu.
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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 1

Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Eren Komiser'in "Kızımı parçalamışlar Ilgaz!" sözleri, izleyicilerin kalplerini burktu.

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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 2

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her bölümüyle dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç unsurlarını harmanlayarak dikkat çekmeye devam ediyor.

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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3

Tuğçe'nin son anda bir kadını kurtarırken kendisinin tehlikeye düşmesi ve ardından yaşananlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 4

Fragmanda Tuğçe'nin denizdeki görüntüleri ve Eren Komiser'in feryatları, izleyicileri endişelendirdi ve Tuğçe'nin ölüm ihtimalini akıllara getirdi.

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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 5

Sosyal medyada, tecavüz sahnesinin tasviri ve dizideki bu tür sahnelerin kullanımı hakkında çeşitli tepkiler ortaya çıktı.

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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 6

İzleyicilerden bazıları, "Kadın polise tecavüz sahnesi yazmak hiç olmadı", "Bu ne şimdi neden yani? Neden böyle bir sahne" ve "İzlerken kanım dondu" gibi yorumlarla duygularını ifade ettiler.

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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 7
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Yargı dizisindeki sahneler gündem oldu. Hazin sonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı 8
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