Yargı Lozan’a ve işgal edilen adalarımıza sahip çıktı

Vatan toprağının işgaline ilişkin davanın konusu şöyleydi:

-Ege Denizi’ndeki vatan toprağı Türk adalarının Yunanistan tarafından işgaline tepki gösterilmemesi konusunun eleştirilmesi.

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım’ın dün (12 Eylül 2024 Perşembe) Saat 10.30’da yargılandığı Ankara 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nden karar şöyle çıktı:

-Beraat…

Dün yazımda vatanın bölünmez bütünlüğü ile anayasa ve yasaların yılmaz savunucusu Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun çok önemli çağrısını yayınladım.

Yazımın sonunda ben de şu çağrıyı yaptım:

Ümit Yalım asla yalnız değildir.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü savunan başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm siyasi parti liderleri ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere tüm vatanseverleri göreve davet ediyorum.

Dava günü yazımı sabah saatlerinde görüp bu önemli davaya temsilci göndermezler düşüncesi ile hiçbir zaman yapmadığım şekilde yayınlanmadan bir gün önce 11 Eylül’de şu isimlere yazımı gönderdim.

Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Vecdet Öz, Ümit Özdağ ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve TESUD Başkanı Erdoğan Karakuş.

Duruşma sonrası öğrendim ki sadece Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yılmaz Coşkun ve Aydın Günaydın ile Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Karakuş Paşamız destek için oradaydılar.

Bu dava sadece Ümit Yalım’ın yargılanması davası değildi.

Bu dava vatan toprağı olan Ege Denizi’ndeki Türk adalarının Yunanistan tarafından işgaline tepki gösterilmesi davasıydı.

Bu dava Lozan’a sahip çıkma davasıydı.

Duruşma salonu vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Özgür medya temsilcisi ANKA Ajans ve Algola Medya dışında tek bir medya kuruluşu izlemedi.

Av. Eminağaoğlu duruşma sonrası dedi ki;

“Davanın açılıp, ülke sınırlarımızın kapsamı neresidir? Kamu görevlileri hangi kapsam içinde görev yapacaklardır? Görevlerini yapmadıkları konusu ise üzüntü vericidir.

Ayrıca TBMM’de temsil edilen partilerin hiç birisinin temsilci göndermemesi ve işgal altındaki vatan toprağına sahip çıkmamaları da üzüntü verici oldu.

Duruşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti’ne ait vatan topraklarının nereleri olduğu konusunu ispat etme durumunda bırakıldık.

Bu konuda eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, eski Kıbrıs Yunanistan Daire Başkanı Emekli Tümamiral Mücahit Şişlioğlu ve Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran’ın kitaplarındaki gerçek bilgilerden de yararlanarak savunmamızı ortaya koyduk ve suçsuzluğumuzu ispatlamak zorunda bırakıldık.”

Beraat eden emekli Albay Ümit Yalım da duruşma sonrası arayarak Eminağaoğlu’nun çağrısını yayınladığım için teşekkür ederek dedi ki?

“Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi vatan topraklarının bölünmez bir bütün olduğunu ve işgal altında olan Ege Denizi’ndeki adaların Türkiye’ye ait olduğunu tescil etti ve Lozan Antlaşması’na sahip çıktı.

Beraat etmemden daha önemlisi işte budur. Yargı da vatan toprağının işgal edildiğini tescil etmiş oldu.”

Değerli okurlarım,

Yunan işgali altındaki vatan topraklarını iktidara ve muhalefete rağmen savunmaya devam edeceğiz.

Yalım Albay’a destek veren Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz ile yeni kurulan Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’na vatan toprağımıza sahip çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum.

Destek vermeyenleri de şiddetle kınıyorum.

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Çağrım: Bugün (13 Eylül 2024) saat 14.00'te Yılmaz Güney sahnesinde yapılacak olan ve Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Medya Özgürlüğü" panelinde moderatör olacağım. Konuşmacılar şöyle: Prof. Dr. Fikret İlkiz, Gazeteci Yazar Mustafa Balbay ve CHP milletvekili Okan Konuralp. Hepiniz davetlisiniz…