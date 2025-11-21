İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili bir haber nedeniyle "medyaradar.net" internet sitesinde yer alan link yerine haber sitesi 6 gün boyunca erişime kapatıldı. Erişime açıldıktan sonra medyaradar.net'ten, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvuruda daha bulunduk ve hatanın düzeltilmesini, mağduriyetimizin giderilmesini istedik. Hatanın farkına varıldı ve savcılık kararın düzeltilmesi için 6. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yazı gönderdi. Mahkeme de siteye konulan erişim engelini kaldırdı ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) yazı göndererek, sitemizin tekrar erişime açılmasını istedi. Böylece altı gün sonra yargı medyaradar.net’e 'Pardon' demiş oldu" açıklaması yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün avukatları, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yaklaşık 10 gün önce 800 habere erişim yasağı getirilmesi için İstanbul Basın Savcılığı’na bir dilekçe verdi. Dilekçenin ekinde, "medyaradar.net" internet sitesinde bulunan konuya ilişkin bir haberin linki de yer alıyordu ancak sonrasında sadece link değil internet sitesi de erişime kapatıldı.

Erişime açıldıktan sonra medyaradar'dan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"O listeyi hazırlayan avukatlar 'sehven' olduğuna inanmak istediğimiz büyük bir hata yaptı ve diğer sitelerin sadece ilgili haberlerinin erişime kapatılmasını isterken, medyaradar.net adresini listeye koydu.

Basın Savcılığı talebi kabul edip İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi’ne dosyayı sundu. Mahkeme de talebi geldiği gibi aynen onayladığı için sadece yayınladığımız haberin linki değil, sitemizin tamamına erişim, 14 Kasım 2025 günü durdu. Avukatlarımız durumu öğrenir öğrenmez 6. Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtirazımız reddedilince bu kez bir üst mahkeme olan 7. Sulh Ceza’ya başvurduk. Yine reddedildik.

Bunun üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvuruda daha bulunduk ve hatanın düzeltilmesini, mağduriyetimizin giderilmesini istedik. Avukatlarımızın bu yoğun çalışmaları sonrasında hatanın farkına varıldı ve savcılık kararın düzeltilmesi için 6. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yazı gönderdi. Mahkeme de siteye konulan erişim engelini kaldırdı ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) yazı göndererek, sitemizin tekrar erişime açılmasını istedi. Böylece altı gün sonra yargı medyaradar.net’e 'Pardon' demiş oldu.

"İLGİNİZE TEŞEKKÜR!"

Böylece altı gündür bize ulaşıp 'neden yayında olmadığımızı', sitemize neden erişemediklerini soran okurlarımıza yeniden kavuşmuş olduk.

Öncelikle bu vahim hata nedeniyle de olsa, 'ne kadar sevildiğimizi ve izlendiğimizi' bir kez daha anlamanın gururunu yaşıyoruz. Yoğun ilginiz, desteğiniz ve 'Geçmiş olsun' dilekleriniz için hepinize teşekkür ederiz.

"BİRAZ DAHA TİTİZLİK!"

Ama bir yıl içinde yayını üç kez durdurulan, hakkında üç kez erişim kararı alınan bir internet gazetesi olarak şikayetçi olan kurumların ya da kişilerin avukatlarıyla sayın savcı ve hakimleri biraz daha 'titiz' davranmaya davet ediyoruz. Çünkü 'bir haber' yüzünden bütün site kapatılamaz… Kapatılırsa, bunun adı basın özgürlüğüne müdahale ve sansür olur. Geciken hiçbir 'Pardon' da bizim yayınımızı 6 gün engellemenin yarattığı mağduriyeti gideremez… Halkın haber alma hakkı, 'hatalara' kurban edilemez… Ayakta durmamızı sağlayan reklam gelirlerinden 6 gün süreyle yoksun bırakılmamızı kimse tazmin edemez.

Biz yine de tüm iyi niyetimizle yayınımızın toptan erişime kapatılmasını bir 'kaza' olarak görmek istiyor ve bir art niyet aramıyoruz… Ancak ülkemizdeki basın özgürlüğünün tüm dünyanın diline düştüğü böyle bir dönemde, bu sürecin tüm taraflarını daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz."