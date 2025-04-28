Yargı paketinde DEM Parti ve açılım etkisi! Genel af için ne konuşuldu?

Nefes yazarı Nuray Babacan, “Yargı paketine açılım rötuşu” başlıklı yazısında, Adalet Bakanlığı ile DEM temsilcilerinin görüşmeleri sonrası 10. Yargı Paketi’ne eklenebilecek yeni düzenlemelere dikkat çekti. Görüşmelerden sonra ortaya çıkan potansiyel maddeler, DEM’in talepleri ve iktidarın bu taleplere yaklaşımı etrafında şekilleniyor.

Nuray Babacan, "Yargı paketine açılım rötuşu" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bizi ilgilendiren, Adalet Bakanlığı yönetimiyle, DEM temsilcilerinin yaptığı görüşmeden sonra bu pakete girme olasılığı ortaya çıkan yeni hükümler. DEM’in talepleri yazıldı- çizildi. Bunun iktidardaki karşılığına baktık…

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1-Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları ve Adi Tıp uygulamalarından gelen şikayetler. Konu iktidar açısından da sorunlu bir alan. Bu iki yapının kararlarında ve çalışmalarında bir standart olmadığı anlatılıyor. Verdikleri kararlarda cezaevinden cezaevine farklılık bulunduğu biliniyor.

Hasta mahkumlarının tedavilerinin engellenmesi, tedavilerinin cezaevi dışında yapılmasına izin verilmemesi, kazanılan bazı yasal indirimlerin farklı gerekçelerle işleme konulmaması gibi.

Bu kurulların, farklı cezaevlerinde farklı uygulamaları herkesi bezdirmiş, şikayeti olmayan yok. Hatta bazı mahkumların, bu kurulların daha insancıl karar aldığını bildiği cezaevlerine transfer istemesi gibi olaylara sık sık rastlandığı anlatılıyor. Kurumların daha standart karar almalarını sağlayacak hükümlerin önerge ile bu pakete girme olasılığından söz ediliyor.

İki yapının, sadece Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen işlemleri hayata geçirdikleri, onun dışında inisiyatif kullanmadıkları, yasal sorumluluklarını yerine getirmedikleri de şikayetler arasında.

2- Hasta mahkumlarla ilgili uygulamaların daha da yumuşatılması ile ilgili yargı paketinde madde bulunuyor. Ancak bu düzenlemenin talepler üzerine daha genişletilmesi de gündemde.

3-Örgüt üyesi olmadığı halde örgüt üyesi gibi ceza verilmesine olanak sağlayan ve yıllardan beri tartışılan garabet madde de bu paketle değiştirilebilecek. Hukuki olmadığını herkesin kabul ettiği, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bu hüküm yasadan çıkarılabilir.

4-Örgütlü suçlarda, cezanın yüzde 50 fazlasıyla uygulanmasına ilişkin maddenin değiştirilmesi taleplerine ise pek sıcak bakılmıyor. Bu maddenin pakete girme olasılığı diğerleri kadar olasılık dahilinde değil. Ama tartışmaya açık.

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Kısaca, 10. Yargı Paketi’nin eni-boyu, geleceği ve genişliği açılım sürecine bağlı.

Ya şimdiye kadar yazılanlarla sınırlı kalıp, sadece pandemi affına bağlı denetimli serbestliğin genişletilmesi sağlanacak. Ya da içinde herkesi şaşırtacak düzenlemeler yer alacak.

Tabi, PKK feshedilip, silahların bırakılması sorunsuz halledilirse…

O zaman bu yargı paketi tarihi bir rol üstlenecek.

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Bütün bunların içinde yer alan siyasiler, sonuç olarak iki cümleyle durumu özetliyorlar;

'Bu süreç ya 2012’deki gibi hüsranla sonuçlanacak ya da yıl sonuna doğru genel affı, umut hakkını filan konuşmaya başlayacağız…'

İçinde hem endişe hem umut barındırıyor…"