Yargıda kurulan büyük tuzağı uyanık savcı bozdu! Aralarında Akın Gürlek de var… Tek telefonu yetti…

Ünlü gazeteci Murat Ağırel, bugünkü köşe yazısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de dahil olmak üzere bazı savcılar, “Berlin Büyükelçiliği” dolandırıcılığına maruz kaldığını iddia etti.

“BERLİN BÜYÜKELÇİSİ” DOLANDIRICILARI

Kendini “Berlin büyükelçisi” olarak tanıtan kişi, bir savcıyı dahili hattan arayarak yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Ramazan Erkul’un masum olduğunu öne sürdü. Savcıdan bu yönde bir değerlendirme yapmasını talep etti. Savcı, dosyada gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak bilgi vermedi. Şüphelinin ısrarı devam ederken konu Berlin Adli Müşavirliği’ne bildirildi.

Ertesi gün +49 kodlu Alman bir numaradan aranan savcı, yine Ramazan Erkul hakkındaki dosyanın içeriği sorgulandı. Kontrol edilen aramanın Berlin Büyükelçiliği’ne aitmiş gibi gösterildiği öğrenildi. “Numara klonlama” yöntemiyle savcı ve hâkimleri kandırmaya çalıştılar.

“BAŞSAVCI GÜRLEK’İ DE ARADILAR”

Bu olayı köşe yazısında aktaran Ünlü gazeteci Murat Ağırel, dolandırıcılık girişiminin sadece bu olayla sınırlı olmadığını söyledi. Ağırel, aynı yöntemle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in de arandığını aktardı. Gürlek, durumdan şüphelenerek Berlin Adli Müşavirliği ile temasa geçti ve olayın bir dolandırıcılık girişimi olduğunu doğruladı. Benzer girişimlerin Bakırköy Adliyesi’nde de yaşandığı aktarıldı.

“BU KİŞİLER, SIRADAN VATANDAŞLARA NELER YAPMAZ!”

Gazeteci Murat Ağırel köşesinde durumun büyüklüğüne dikkat çekerek, “Savcıları bile dolandırmaya çalışabilecek cesarete sahip bu kişiler, sıradan vatandaşlara neler yapmaz! Adaletin terazisini yanıltmaya çalışanlar, sonunda kendi kurdukları oyunun altında kalacaktır. Çünkü adalet, gecikse de hakikati bulur” ifadelerini kullandı.