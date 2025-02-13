Yargıda şoke eden krize, yeni yasa geliyor! 'FETÖ' ayrıntısı dikkat çekti...

FETÖ firarisi ve eski AKP'li vekil Hakan Şükür'ün Türkiye'de bir avukat verdiği vekalet aracılığıyla sosyal medyada kendisine hakaret eden binin üzerinde yurttaşa tazminat davası açtığı ortaya çıktı. Halk TV'de konuşan gazeteci Barış Terkoğlu yargıda yaşanan Hakan Şükür krizine, “Adalet Bakanı'nın verdiği röportaja göre kanuna yeni bir madde ekleyecekler. Her Türk vatandaşı kendisine edilen hakaretlere dava açma hakkına sahiptir. Yeni madde eklenecek. Hakkında yakalama kararı olan firariler bizzat kendisi gelip bu davayı açmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARI ŞİKAYETTE BULUNDU

Halk TV'de açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Terkoğlu, yargıda yaşanan Hakan Şükür krizine ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Terkoğlu, ‘Bu davalar sonuçsuz kalır zannediyordum’ sözleriyle mahkemelerin bu davalar sonucunda yurttaşları Hakan Şükür’e tazminat ödemeye mahkum ettiğini söyledi. Ancak bu kararların ardından, iktidara yakın bir avukat harekete geçtiğini belirten Terkoğlu’nun aktardığına göre, söz konusu avukat, tazminat kararlarını veren hakimlerin görevden alınması, haklarında soruşturma açılması ve yargılanmaları için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulunduğunu açıkladı.

“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU?”

Yargıdaki çelişkili duruma ayak basan Terkoğlu, "Sistem krizi var. Hakan Şükür'e 50 lira bağışta bulunun yargı sizi teröre yardımdan yargılıyor ama Hakan Şükür'e hakaret edin yargı, 'Hakan Şükür'e tazminat öde' diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? AKP camiası kendi içinde bu paradoksu konuşuyor. Adalet Bakanı'nın verdiği röportaja göre kanuna yeni bir madde ekleyecekler. Her Türk vatandaşı kendisine edilen hakaretlere dava açma hakkına sahiptir. Yeni madde eklenecek. Hakkında yakalama kararı olan firariler bizzat kendisi gelip bu davayı açmak zorunda kalacak.” dedi.

“HAKAN ŞÜKÜR YASASI GETİRECEKLER”

Sözlerine son olarak Terkoğlu, “Hakan Şükür yasası getirecekler. Milletvekilleri Hakan Şükür yasasını oylayacaklar. Böyle mi çözülecek Türkiye'nin adalet sistemi? Vaka vaka çalışıp pansuman mı yapacaklar? Türkiye sorunlarını çözmeyi düşünemiyor bile” ifadelerini kullandı.