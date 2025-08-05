Yargıdan RTÜK'ün karartma cezasına durdurma kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yargıdan RTÜK'ün karartma cezasına durdurma kararı!

Mahkeme 5 günlük yayın durdurma cezası verilen Tele 1 için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

RTÜK tarafından Tele1'e verilen 5 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yargı, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

RTÜK'ün Tele1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezası kanala tebliğ edilmiş, kanalın 6 Ağustos Çarşamba’yı 7 Ağustos Perşembe’ye bağlayan gece 00:00 itibarıyla 5 gün süreyle karartılacağı duyurulmuştu.

İLHAN TAŞÇI AÇIKLAMIŞTI

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde, RTÜK’ün Tele1’e 5 günlük ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdiğini açıklamıştı.

Taşçı, cezanın gerekçesini, “Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, Tele1’e ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında Merdan Yanardağ’ın ‘15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır’ değerlendirmeleri nedeniyle ‘Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla ceza verdi. Aynı maddeden bir yıl içinde tekrar ceza alınması halinde kanalın lisansının iptali gündeme gelecek” sözleriyle duyurmuştu.

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