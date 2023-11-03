Yargıdan ‘Suudi üstündür’ kararı

2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ‘ziyafet’ verilmiş ve ‘Suudi üstündür’ nakaratlı şarkı çalınmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda yetkililerin, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama” suçlarını işledikleri belirtildi.

Partinin suç duyurusunu işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yıl 3 ay 24 gün sonra 26 Ekim’de kararını açıkladı. Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, “Dosyanın incelenmesi neticesinde suç veya suç unsuru bulunmadığından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına verildi” denildi. Kararda, “ihbar eden kuruluşun somut olayda mağdur sıfatının olmadığı” savunuldu.