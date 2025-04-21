Yargılanan 49 genç hakkında flaş karar...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yargılanan 49 genç hakkında flaş karar...

Son dakika.... 49 gencin yargılandığı dava 24 Ekim'e ertelendi.

Saraçhane gösterileri nedeniyle; 14'ü tutuklu 49 kişinin yargılandığı dava 24 Ekim'e ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 49 genç, İstanbul 70’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

49 genç, ‘her yer Taksim, her yer direniş’, ‘bizim gibi üç çocuk daha ister misin’, ‘hak hukuk adalet’ sloganları gerekçe gösterilerek ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla yargılanıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul başsavcılığı, Saraçhane protestoları sırasında gözaltına alınıp tutuklanan 49 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

Savcılık, Saraçhane protestolarında slogan atan gençlerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettiğini savunmuştu.

İddianamede, gençlerin attığı ‘her yer Taksim, her yer direniş’, ‘bizim gibi üç çocuk daha ister misin’, ‘hak hukuk adalet’ sloganları suçlamaya gerekçe gösterilmişti.

Savcılık, 49 kişinin bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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