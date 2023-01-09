Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisi iki haftadır yayınlanmıyordu. Dizi izleyicisi Yargı’nın yayınlanması beklenen 50. Bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Yargı’nın 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Ay Yapım imzası taşıyan Yargı dizisi Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümü iki haftalık aranın ardından 15 Ocak Pazar günü Kanal D’de yayınlanacak.

YARGININ 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

15 Ocak’ta 50. bölümü yayınlanacak Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı’nın yeni bölüm fragmanı duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor.

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yargı’da, Ilgaz ve Ceylin’in ilişkileri adına aldıkları karar merakla beklenirken fragman duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor.

Sezen Aksu’nun ‘Biliyorsun’ şarkısı eşliğinde devam eden Yargı’nın tanıtımında, eşyalarını toplamaya giden Ceylin, Ilgaz’ın eşyalarını çoktan topladığını görünce ondan vazgeçtiğini sanıyor. Ilgaz’ın ‘Kokunu duymamak için çektim gittim, bu yatakta nasıl yatacağım bilemiyorum, odaya bile giremiyorum’ sözleri ile Ceylin’in ‘Yokluğuna alışmaya çalışıyorum’ sözleri izleyenlere gözyaşı dolu bir bölümün sinyalini veriyor.