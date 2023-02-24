Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinde ülkemizde yaşanan depremlerin ardından ara verilmişti. Yargı’nın 54. yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Yargı’nın 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Ay Yapım imzası taşıyan Yargı dizisi Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı 54. bölümü 26 Şubat Pazar günü 20:00’da Kanal D’de yayınlanacak.