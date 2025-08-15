Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğulları Fikret Hakan'ın deniz keyfi! Bodrum’da aile saadeti

Yargı dizisiyle tanınan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Eylül 2024’te Roma’da evlendi.

Nikahtan kısa süre sonra bebek müjdesi veren çift, 31 Mart’ta ilk kez anne-baba oldu. Deniz ve Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan ismini verdi.

Birkaç ay önce oğulları Fikret Hakan’ın yüzünü ilk kez paylaşan çift, tatile çıktı.

Tolga Bozduman’ın haberine göre, ünlü çift oğulları Fikret Hakan ile tatil sezonunu Çeşme’de başlattı.

Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı...

Deniz ve Yıldırım, şimdi Bodrum-Gündoğan’daki evlerinde yazın keyfini yaşıyor.

BABASI YÜZDÜRDÜ

İki ünlü oyuncu, önceki gün sitelerinin iskelesinde görüntülendi.

Çift, kalabalık bir masada yakınlarıyla uzun süre keyifli sohbetler etti.

Kaan Yıldırım, oğlunu kucağına alıp denize girdi, Pınar Deniz ise bebeğini iskelede havluyla bekledi.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986’da İstanbul’da doğdu. Londra Brunel Üniversitesi’nde pazarlama okuduktan sonra Türkiye’ye dönerek Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine 2013’te Kayıp dizisindeki Kadir rolüyle başladı, asıl çıkışını ise 2014-2015’te Ulan İstanbul’daki Ferdi rolüyle yaptı.

Adı Mutluluk (2015), Halka (2019), Hekimoğlu (2019-2021) ve Kopuk (2024) gibi dizilerde önemli roller oynadı. Sinemada Bölük (2017), Gelincik (2020) ve İyi Bir Aile Değiliz (2024) filmlerinde yer aldı, bazı projelerde yapımcılık yaptı.

2016-2019’da Ezgi Eyüboğlu ile evliydi, 2019-2021’de Hadise ile ilişki yaşadı. 2022’de Pınar Deniz ile ilişkiye başladı, çift 17 Eylül 2024’te Roma’da evlendi ve 2025’te oğulları Fikret Hakan doğdu.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993’te Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu olan Deniz, oyunculuğa 2014’te Sil Baştan dizisindeki Evrim rolüyle başladı.

Vatanım Sensin (2016-2018) dizisindeki Yıldız rolüyle çıkış yaptı, ardından Aşk 101 (2020-2021), Kırmızı Oda (2020), Yargı (2021-2024) ve Avcı (2024) ile tanındı.

Yargı’daki Ceylin Erguvan rolüyle 2022’de Altın Kelebek Ödülü kazandı.

Sinemada Kardeşim Benim 2 (2018) ve Aşkın Kıyameti (2022) filmlerinde oynadı.

2022’de Kaan Yıldırım ile ilişkiye başladı, çift 17 Eylül 2024’te Roma’da evlendi ve 2025’te oğulları Fikret Hakan doğdu.

