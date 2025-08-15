Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğulları Fikret Hakan'ın deniz keyfi! Bodrum’da aile saadeti

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet Gazetesi
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğulları Fikret Hakan'ın deniz keyfi! Bodrum’da aile saadeti

Yargı dizisindeki Ceylin karakteri ile büyük beğeni toplayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, minik bebekleriyle Bodrum’da objektiflere takıldı. 4.5 aylık Fikret Hakan, babasının kollarında denizde serinledi.

Yargı dizisiyle tanınan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Eylül 2024’te Roma’da evlendi.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-16w.jpg

Nikahtan kısa süre sonra bebek müjdesi veren çift, 31 Mart’ta ilk kez anne-baba oldu. Deniz ve Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan ismini verdi.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-3.jpg

Birkaç ay önce oğulları Fikret Hakan’ın yüzünü ilk kez paylaşan çift, tatile çıktı.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-14.jpg

Tolga Bozduman’ın haberine göre, ünlü çift oğulları Fikret Hakan ile tatil sezonunu Çeşme’de başlattı.

Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı...Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı...

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-4.jpg

Deniz ve Yıldırım, şimdi Bodrum-Gündoğan’daki evlerinde yazın keyfini yaşıyor.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-5.jpg

BABASI YÜZDÜRDÜ

İki ünlü oyuncu, önceki gün sitelerinin iskelesinde görüntülendi.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-6.jpg

Çift, kalabalık bir masada yakınlarıyla uzun süre keyifli sohbetler etti.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-7.jpg

Kaan Yıldırım, oğlunu kucağına alıp denize girdi, Pınar Deniz ise bebeğini iskelede havluyla bekledi.

Oğulları dünyaya gelmişti! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti ilk kez görüntülendiOğulları dünyaya gelmişti! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti ilk kez görüntülendi

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-9.jpg

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986’da İstanbul’da doğdu. Londra Brunel Üniversitesi’nde pazarlama okuduktan sonra Türkiye’ye dönerek Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-10.jpg

Kariyerine 2013’te Kayıp dizisindeki Kadir rolüyle başladı, asıl çıkışını ise 2014-2015’te Ulan İstanbul’daki Ferdi rolüyle yaptı.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-11.jpg

Adı Mutluluk (2015), Halka (2019), Hekimoğlu (2019-2021) ve Kopuk (2024) gibi dizilerde önemli roller oynadı. Sinemada Bölük (2017), Gelincik (2020) ve İyi Bir Aile Değiliz (2024) filmlerinde yer aldı, bazı projelerde yapımcılık yaptı.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-12.jpg

2016-2019’da Ezgi Eyüboğlu ile evliydi, 2019-2021’de Hadise ile ilişki yaşadı. 2022’de Pınar Deniz ile ilişkiye başladı, çift 17 Eylül 2024’te Roma’da evlendi ve 2025’te oğulları Fikret Hakan doğdu.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-13.jpg

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993’te Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu olan Deniz, oyunculuğa 2014’te Sil Baştan dizisindeki Evrim rolüyle başladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden romantik kar pozu! Gören bir daha baktıPınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden romantik kar pozu! Gören bir daha baktı

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-15.jpg

Vatanım Sensin (2016-2018) dizisindeki Yıldız rolüyle çıkış yaptı, ardından Aşk 101 (2020-2021), Kırmızı Oda (2020), Yargı (2021-2024) ve Avcı (2024) ile tanındı.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-17.jpg

Yargı’daki Ceylin Erguvan rolüyle 2022’de Altın Kelebek Ödülü kazandı.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-18.jpg

Sinemada Kardeşim Benim 2 (2018) ve Aşkın Kıyameti (2022) filmlerinde oynadı.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-19.jpg

2022’de Kaan Yıldırım ile ilişkiye başladı, çift 17 Eylül 2024’te Roma’da evlendi ve 2025’te oğulları Fikret Hakan doğdu.

yarginin-ceylini-pinar-deniz-ile-kaan-yildirimin-ogullari-fikret-hakanin-deniz-keyfi-yenicag-20.jpg

Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan yeni kareler geldiRoma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan yeni kareler geldi

Son Haberler
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödemek istiyor!
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödemek istiyor!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek