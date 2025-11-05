Kanal D’de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran “Yargı” dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ile 2022’de nikah masasına oturdu. Mutlu çift, bugün bebeklerine kavuştu.
Yargı’nın ‘Hakim Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile dünya evine giren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaşan ünlü isim, eşi ve oğluyla pozunu yayınladı.Taner Yener
CANNES’DA MÜJDE
Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gümülcinelioğlu, 78’inci Cannes Film Festivali’nde bebek beklediğini duyurmuştu.
İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, ardından oğlu olacağını açıklamıştı
ANNELİK HEYECANINI ANLATTI
Geçtiğimiz günlerde anne olma heyecanıyla ilgili konuşan Gümülcinelioğlu şöyle demişti: "Anne olmama çok az kaldı. Söylemesi bile enteresanlıklarla dolduruyor içimi. Bu süreci olabildiğince akışına, bebeğimin ruhuna, hissettiklerime bırakarak geçirmeye çalıştım."
"Kaygılanıyorum bazen, korkuyorum. Düşününce içimde daha önce hissetmediğim bir sıcaklık hissediyorum sonra. Ne olursa olsun hep huzurlu hissettiriyor beni.
Kucağıma almaya az kaldı bebeğimi, sağlıkla, huzurla güzellikle olsun diye her cümlenin sonuna ekliyorum.
O koşturan, planlayan, her şeyi tez canlılıkla isteyen kızdan geriye sabır ve sevgiyle bekleyen, olma haline güvenen, daha dingin biri geldi oturdu. Şaşkınım."
"Mesleğimi çok özledim. Gerçekten. O kadar ki ; gözlerim doluyor bazen, hele ki güzel oynanmış, iyi etüd edilmiş sahneler, projeler gördüğümde…
Ama ne enteresanmış ki, bu kadar mesleğe aşık olmama rağmen, bir süredir oğlumdan başka bir şey düşünemez oldum."
ANNE OLDU
Güzel oyuncu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne olduğunu müjdeledi.
Dün doğum yapan ünlü isim, Instagram’dan eşi ve oğluyla pozunu paylaşarak "Devin Çitanak , 04.11.2025. Hoş geldin oğlumuz" notunu düştü.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?
Başak Gümülcinelioğlu (d. 22 Ekim 1991, İstanbul), Türk oyuncu, mimar ve şarkıcıdır.
Lise eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Gümülcinelioğlu, yurt dışında müzikal tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.
Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden mezun oldu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.
Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan ünlü isim, İstanbul Halk Tiyatrosu ve BKM Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde yer aldı.
Televizyona “8. Gün” dizisiyle adım atan Gümülcinelioğlu, “Erkenci Kuş” ve “Sen Çal Kapımı” gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle “Yargı”daki performansıyla geniş kitlelerce tanındı.
Televizyona “8. Gün” dizisiyle adım atan Gümülcinelioğlu, “Erkenci Kuş” ve “Sen Çal Kapımı” gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle “Yargı”daki performansıyla geniş kitlelerce tanındı.
2022’de “Sen Çal Kapımı” setinde tanıştığı Çağrı Çıtanak ile evlendi. Çift, 2024’te erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.