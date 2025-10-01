Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu pılı pırtısını toplayıp köye yerleşti! Bakın şimdi ne iş yapıyor

Yargı dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu dizinin final olmasının ardından setlere ara verdi. Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp Muğla Akyaka'ya yerleşti.

Leyla ile Mecnun, Acayip Hikayeler, Filinta, Kara Sevda ve son Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu dizisinin final yapmasıyla birlikte pılı pırtısını toplayıp köye yerleşti.

9-001.webp

Zamanın tümünü eşi ve minik oğlu Ardıç’a ayıran ünlü oyuncu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti.

5.webp

MEYVE TİCARETİNE BAŞLADI

Bağ bahçe işleriyle uğraşan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu köyde meyve-sebze ticareti yapmaya başladı. Oğlu Ardıç ile birlikte bahçeye giren oyuncu hünnap topladı.

6.webp

Urgancıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere "Hünnaplar tamam, narlara var..." notunu düştü.

Sonbaharın şifalı meyvesi olarak bilinen hünnap tezgahlarda yerini almaya başladı.

7-001.webp

7u.webp

78.webp

Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor