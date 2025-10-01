Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu pılı pırtısını toplayıp köye yerleşti! Bakın şimdi ne iş yapıyor

Leyla ile Mecnun, Acayip Hikayeler, Filinta, Kara Sevda ve son Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu dizisinin final yapmasıyla birlikte pılı pırtısını toplayıp köye yerleşti.
Zamanın tümünü eşi ve minik oğlu Ardıç’a ayıran ünlü oyuncu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti.
MEYVE TİCARETİNE BAŞLADI
Bağ bahçe işleriyle uğraşan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu köyde meyve-sebze ticareti yapmaya başladı. Oğlu Ardıç ile birlikte bahçeye giren oyuncu hünnap topladı.
Urgancıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere "Hünnaplar tamam, narlara var..." notunu düştü.
Sonbaharın şifalı meyvesi olarak bilinen hünnap tezgahlarda yerini almaya başladı.