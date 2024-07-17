Yargıtay, 15 Temmuz çatı davasında 17 sanığa verilen cezaları onadı

Kaynak: AA
Yargıtay, 15 Temmuz çatı davasında 17 sanığa verilen cezaları onadı

Yargıtay 3. Dairesi, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin Genelkurmay çatı davasında, "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 17 sanığın 138'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de dahil olduğu 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

3. Ceza Dairesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Haziran 2019'da verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak açıkladı.

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Karara göre "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin "yöneticileri" ve "asli failleri" oldukları kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış’a "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de "kasten öldürmek" suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Bu sanıklara 26 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanmasına karar verildi.

Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi.

Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verilen hapis cezaları, "olası kastla öldürme" yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.

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