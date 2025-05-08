Yargıtay anne Ayşe Vural’ın cezasını bozdu! Kızı Zeynep Vural’ı boğarak öldürmüştü

Yargıtay, İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de meydana gelen olaya ilişkin dosyayı inceledi.

Daire, Ayşe Vural hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka aykırı buldu, maktulün uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını belirtti.

Sanık Ayşe Vural ile kızı Zeynep Vural arasında uzun yıllardır problemler olduğu kaydedilen kararda, Zeynep Vural'ın daha önceden intihar girişimlerinde bulunduğu ve uyuşturucu tedavisine de yanıt vermediğine dikkati çekildi.

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Daire, maktulün olay günü sanığa hakaret edip fiziki saldırıda bulunduğuna atıf yaparken, daha önce de sanık için koruma kararı verildiğini vurguladı.

Yaşanan olaylardan dolayı sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirildiği aktarılan kararda, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunulduğuna karar verdi.

Sanık Ayşe Vural yönünden alınan kararı bozan daire, sanığın eşi S.V. ile oğlu Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı.

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NE OLMUŞTU:

Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğduğunu söyleyerek teslim olan anne Ayşe Vural tutuklanmış, eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Vural'a kızını öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etmişti.

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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş, karar sanık avukatı tarafından Yargıtay'a taşınmıştı.

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