Yargıtay anne Ayşe Vural’ın cezasını bozdu! Kızı Zeynep Vural’ı boğarak öldürmüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Yargıtay anne Ayşe Vural’ın cezasını bozdu! Kızı Zeynep Vural’ı boğarak öldürmüştü

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir Buca’da 17 Mayıs 2021’de uyuşturucu bağımlısı kızını boğarak öldüren Ayşe Vural’a verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını, tahrik gerekçesiyle fazla buldu.

Yargıtay, İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de meydana gelen olaya ilişkin dosyayı inceledi.

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-1.jpg

Daire, Ayşe Vural hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka aykırı buldu, maktulün uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını belirtti.

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-3.jpg

Sanık Ayşe Vural ile kızı Zeynep Vural arasında uzun yıllardır problemler olduğu kaydedilen kararda, Zeynep Vural'ın daha önceden intihar girişimlerinde bulunduğu ve uyuşturucu tedavisine de yanıt vermediğine dikkati çekildi.

Cani baba, 13 yaşındaki Su Dilem'i boğarak öldürmüştü... Öldürdüğü kızının telefonuyla, anneye kan donduran mesaj...Cani baba, 13 yaşındaki Su Dilem'i boğarak öldürmüştü... Öldürdüğü kızının telefonuyla, anneye kan donduran mesaj...

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-4.jpg

Daire, maktulün olay günü sanığa hakaret edip fiziki saldırıda bulunduğuna atıf yaparken, daha önce de sanık için koruma kararı verildiğini vurguladı.

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-5.jpg

Yaşanan olaylardan dolayı sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirildiği aktarılan kararda, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunulduğuna karar verdi.

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-6.jpg

Sanık Ayşe Vural yönünden alınan kararı bozan daire, sanığın eşi S.V. ile oğlu Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı.

Gaziantep’te aile faciası: Baba tartıştığı kızını vurarak öldürdüGaziantep’te aile faciası: Baba tartıştığı kızını vurarak öldürdü

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-7.jpg

NE OLMUŞTU:

Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğduğunu söyleyerek teslim olan anne Ayşe Vural tutuklanmış, eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-11.jpg

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Vural'a kızını öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etmişti.

Baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdüBaba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-12.jpg

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş, karar sanık avukatı tarafından Yargıtay'a taşınmıştı.

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-13.jpg

yargitayda-anne-ayse-vuralin-cezasini-bozdu-kizi-zeynep-vurali-bogarak-oldurmustu-yenicag-14.jpg

Eşini, kızını ve torununu uyurken öldürdüEşini, kızını ve torununu uyurken öldürdü

Son Haberler
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı yükseliyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı yükseliyor
Çanakkale Havalimanı’nda tatbikat!
Çanakkale Havalimanı’nda tatbikat!
Elçin Sangu’dan Ekrem İmamoğlu'na tam destek! Erişim engeli getirilmişti
Elçin Sangu’dan Ekrem İmamoğlu'na tam destek! Erişim engeli getirilmişti
Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kuruluyor
Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kuruluyor
Meteoroloji’den kritik uyarı! Bölgeyi fırtına vuracak: Çatılar uçabilir, dikkat! (8 Mayıs 2025)
Meteoroloji’den kritik uyarı! Bölgeyi fırtına vuracak...